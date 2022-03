`Golo olímpico` de Bandarra abre caminho ao triunfo do Farense ante FC Porto B

O ‘golo olímpico’ do lateral algarvio, aos 64 minutos, desbloqueou o ‘nulo’ e Mayambela confirmou, aos 81, a vitória da equipa de Vasco Faísca, que em 11 jogos ultrapassou os pontos conquistados pelos dois anteriores técnicos (Jorge Costa e Fernando Pires) em 15 partidas, afastando o ‘fantasma’ da descida.



O Farense subiu, à condição, ao 12.º lugar, com 31 pontos, menos dois do que os portistas, décimos classificados.



O primeiro quarto de hora da partida pertenceu totalmente ao Farense, que com uma entrada dinâmica, especialmente pela direita do ataque, ‘empurrou’ o FC Porto B para a sua área e criou várias ocasiões de perigo.



Fabrício Isidoro, com um remate intercetado, e Cristian Ponde, com um cabeceamento ao lado, ameaçaram, mas seria Madi Queta a obrigar Ricardo Silva a enorme defesa, na oportunidade mais clamorosa desta fase inicial, aos oito minutos.



O ‘fogacho’ algarvio começou a desaparecer a partir dos 15 minutos e o FC Porto B causou logo perigo: aos 19, Danny Loader respondeu na área a um cruzamento de João Mendes para excelente defesa de Rafael Defendi.



Até ao final da primeira parte, o equilíbrio imperou entre as duas equipas, com uma oportunidade para cada lado, ambas na sequência de canto: Romain Correia cabeceou ao lado, aos 34, e Robson atirou para fora, aos 43.



Ao intervalo, o presidente do Farense, João Rodrigues, entregou uma camisola autografada pelo plantel aos familiares do ex-presidente Fernando Barata, entre 1981 e 1988, que faleceu no passado dia 4 de março aos 84 anos.



A segunda parte teve um início pobre, até que surgiu o grande momento do jogo: Bandarra bateu com o pé direito um canto na esquerda do ataque algarvio e a bola saiu colocada, embatendo no poste antes de ‘anichar-se’ no fundo das redes.



O golo motivou o Farense, que foi em busca do segundo perante um FC Porto B desorientado: Pedro Albino e Mayambela ameaçaram, antes de o sul-africano 'selar' a vitória, aos 81, isolado por Vasco Lopes ‘na cara’ do guardião portista.