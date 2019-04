Golo solitário de Luiz Phellype na Choupana "afunda" Nacional

Lusa Comentários 19 Abr, 2019, 20:55 / atualizado em 19 Abr, 2019, 22:39 | Futebol Nacional

Numa partida dominada pelo Sporting, Luiz Phellype selou, aos 62 minutos, a sétima vitória consecutiva do ‘onze’ de Marcel Keizer e colocou o Nacional ainda em mais sérias dificuldades na luta pela manutenção.



Num jogo de crucial importância na luta pela sobrevivência, o Nacional entrou mais forte e agressivo e, aos oito minutos, após um livre de Vítor Gonçalves, Júlio César surgiu de rompante a cabecear para defesa segura de Salin.



Aos poucos, o Sporting foi ganhando ascendente e criando oportunidades claras, surgindo aí, em particular evidência Daniel Guimarães, que, no espaço de quatro minutos, parou remates perigosos de Bruno Fernandes e Diaby.



Aos 27 minutos, foi Jovane Cabral a abrigar o guarda-redes contrário a uma aparatosa defesa, que se repetiu aos 31, desta vez em resposta a mais uma tentativa de Diaby.



Ainda antes do intervalo, primeiro Luiz Phellype, num toque em habilidade, e depois Jovane voltaram a estar perto do golo.



O jogo manteve o cariz na segunda metade, com o Sporting a ser mais perigoso e a ameaçar pela primeira vez aos 52 minutos, valendo a cara de Rosic a evitar o tento de Diaby.



Até que, aos 63 minutos, numa jogada de bola parada, Luíz Phellype correspondeu da melhor forma a um livre cobrado por Acuña e inaugurou o marcador.



O Nacional tentou reagir, pressionou mais a defesa contrária e, aos 68 minutos, João Camacho, num remate cruzado, assustou Salin.



Costinha também refrescou e alargou a sua frente de ataque, com as entradas de Witi, Okacha e Brayan Riascos, mas, na parte final, a melhor ocasião ainda foi dos ‘leões’ novamente com Rosic a negar o tento a Diaby.