Guarda-redes Andrew renova com o Gil Vicente até 2026

Os gilistas, que se apuraram na quinta-feira para o ‘play-off’ da Liga Conferência Europa de futebol, no qual irão defrontar os neerlandeses do AZ Alkmaar (18 e 25 de agosto), têm contado com Andrew como titular da baliza.



O guarda-redes, de 21 anos, que assumiu a titularidade na baliza do Gil Vicente no final da última época e que continua em 2022/23, com três jogos disputados, tem sido ‘associado’ pela imprensa ao FC Porto, que deixou de contar com Marchesín.



Antes do Gil Vicente, Andrew jogou sempre no Brasil, efetuando a formação no Botafogo, que o chegou a emprestar ao Maranhão.