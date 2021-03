Guarda-redes Beto assina pelo Farense até final da época

Beto, 38 anos, representava o Leixões, tendo cumprido 13 jogos na II Liga, mas rescindiu ontem com o clube de Matosinhos para assinar pelos algarvios, últimos classificados na I Liga, que só tinham dois guarda-redes disponíveis.



O habitual titular, o brasileiro Rafael Defendi, contraiu, num treino realizado há semana e meia, uma fratura no tornozelo (maléolo tibial) esquerdo.



O jogador foi operado e vai ter pela frente uma recuperação mínima de três meses, afastando-o dos relvados até final da temporada.



Os regulamentos da Liga de clubes permitem, em caso de lesão grave de um guarda-redes, a inscrição excecional de um jogador, recurso utilizado pelo Farense para contratar o internacional português.



O guardião, formado no Sporting, iniciou-se como sénior nos ‘leões' e passou também por Casa Pia, Desportivo de Chaves, Marco, Leixões, FC Porto, Cluj (Roménia), Sevilha (Espanha) e Goztepe (Turquia).



Internacional português em 15 ocasiões, Beto integrou a equipa vencedora da Liga das Nações de 2019.



Com 23 jornadas disputadas, o Farense ocupa o último lugar da tabela, com 19 pontos.