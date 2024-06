Guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic reforça o Sporting

Em comunicado divulgado no seu site oficial, o emblema lisboeta informou que Kovacevic, de 26 anos, que chegou a ser apontado como possível reforço do Benfica em 2022, fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME).

O jogador começou a carreira no FK Sarajevo, clube que representou até 2021, com um empréstimo ao Sloboda Mrkonjic pelo meio, antes de rumar à Polónia, para alinhar pelo RKS Rakow.

Na primeira temporada no clube de Czestochowa, Kovacevic foi titular em 34 jogos oficiais, tendo sido eleito o melhor guarda-redes da Liga polaca 2021/22, enquanto, em 2022/23, contabilizou 32 e ajudou a sua equipa a sagrar-se campeã polaca.

Já na época que agora terminou, contabilizou 47 partidas, entre as quais duas precisamente diante do Sporting, na fase de grupos da Liga Europa, que terminaram com um empate 1-1, na Polónia, e uma vitória `leonina` por 2-1, em Alvalade.

Kovacevic, que tem ascendência sérvia, junta-se a Franco Israel e ao jovem Diogo Pinto no lote de guarda-redes do Sporting para a temporada 2024/25, do qual já não faz parte o experiente Antonio Adán, que deixou o campeão nacional em final de contrato.