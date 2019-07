Guarda-redes irlandesa Marie Hourihan reforça Sporting de Braga

Lusa Comentários 03 Jul, 2019, 16:25 | Futebol Nacional

Marie Hourihan, de 32 anos, é internacional pela República da Irlanda e representou as inglesas do Brighton (emprestada pelo Manchester City) na temporada passada.



Em agosto, as minhotas vão disputar a Liga dos Campeões feminina, prova na qual a guardiã já tem experiência ao serviço do 'City' e do Birmingham.



"Sou muito segura, gosto de dominar a minha linha defensiva e garantir que a equipa está organizada e assim liderar dando o exemplo. Quero fazer a minha parte e cumprir o meu dever para ajudar a equipa a alcançar os objetivos", disse ao sítio oficial dos 'arsenalistas'.



Marie Hourihan revelou ter visto um jogo do Sporting de Braga na época passada e mostrou-se bem impressionada.



"O ambiente, a maneira como os fãs acolhem a equipa e toda a organização do clube. Fiquei mesmo com uma boa impressão e fez-me querer vir para cá", disse.