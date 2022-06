Gui deixa Vitória de Guimarães e ruma ao Almería

O futebolista de 20 anos assinou um contrato válido até ao final da época 2027/28, após ter sido selado um acordo em que o montante será oficialmente revelado em setembro, segundo uma nota do clube andaluz nas redes sociais.



“A Vitória Sport Clube – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o UD Almería para a transferência do jogador Gui. Devido a uma cláusula de confidencialidade, o valor da operação será divulgado aquando do encerramento do mercado de transferências”, lê-se no sítio oficial dos vitorianos.



Gui vai jogar pela primeira vez fora de Portugal após um percurso de 10 anos ao serviço do Vitória de Guimarães, tendo realizado nove jogos pela equipa principal na temporada transata e 25 pela equipa B, na Liga 3, entre 2020/21 e 2021/22.