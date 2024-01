Histórico. Estoril Praia na final da Taça da Liga

O Benfica entrou melhor na partida a dominar, mas foi do Estoril Praia, com uma grande arrancada de Koindredi, que provocou algum frissom. Valeu o corte "in extremis" de João Neves quando o médio estorilista se preparava para armar o remate à entrada da área encarnada.



Ao minuto 16 está aberto o ativo. Marca o Estoril Praia. Contra-ataque fulminante conduzido por Heriberto e Rodrigo Gomes que combinam na esquerda, depois o cruzamento chega a Guitane que dispara rasteiro e bate Trubin. O Benfica responde pouco depois por Rafa que no coração da área remata forte para uma espetacular defesa de Daniel Figueira.



O Benfica, após o golo sofrido, pressiona o Estoril Praia e encosta os "canarinhos" à sua área. Morato, Di María e António Silva estiveram perto do golo do empate.



Daniel Figueira de novo em destaque ao defender um remate de Di María. O avançado argentino do Benfica aparece isolado, desmarcado por Rafa, e uma vez mais Daniel Figueira a evitar o empate, defendendo o remate. Di María Tentou colocar a bola em jeito, mas o guarda-redes fechou o ângulo e defendeu. Intervalo na partida com o Estoril Praia a recolher aos balneários na frente do marcador com um golo de Guitane. Surpresa no marcador.



Os primeiros minutos de etapa complementar começaram numa toada morna, mas com sinal mais para o Benfica em termos de posse de bola. Ao minuto 54, Di María tenta um canto direto, mas Daniel Figueira defende com alguma dificuldade a dois tempos. Carrega agora o Benfica e João Mário esteve perto de marcar de cabeça. A bola ainda bate num defesa estorilista. Pouco depois foi Musa com um remate fraco à figura do guarda-redes do Estoril Praia.



Ao minuto 58 está feito o empate para o Benfica. Otamendi remata rasteiro, depois de um passe de João Mário a rasgar a defesa estorilista e de uma excelente simulação de Musa. Rafa esteve perto de virar o resultado o minuto 68. Perda de bola da defesa "canarinha", o esférico chega ao avançado encarnado, após um passe açucarado de João Mário, que de primeira atira em jeito, ligeiramente ao lado da baliza à guarda de Daniel Figueira.



Marcos Leonardo esteve perto do golo com um remate rasteiro, mas a bola saiu ao lado do poste da baliza estorilista. O avançado brasileiro falhou um golo cantado. Mexe Roger Schmidt na equipa e promove a estreia do jovem defesa espanhol Álvaro Carreras.



Quase, quase o Benfica marcava na compensação. Grande abertura de Di María para Carreras que de primeira endossa para o coração da área. Valeu o corte providencial de Pedro Álvaro. Na sequência do canto Di María rematou de primeira para uma espetacular defesa de Daniel Figueira. A bola ainda chegou a bater no poste. Termina a partida, vamos ter grande penalidade, em Leira.



No desempate por penáltis foi mais forte o Estoril Praia. Vamos ter uma final inédita entre o Sporting de Braga e o Estoril Praia.