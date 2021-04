Hospital de Braga recebe prémio "Gverreiro Ouro e Mérito"

O Hospital de Braga foi a instituição que recebeu o prémio "Gverreiro Ouro e Mérito", habitualmente entregue à personalidade ou entidade que mais se destacou ao longo do ano, quer a nível desportivo, social ou solidário e que deveria ter sido entregue na Gala Legião de Ouro de 2020, em janeiro deste ano, mas que foi cancelada por causa da pandemia.



"A justiça desta distinção está por demais exposta nos desafios que todos nós, sem exceção, tivemos de enfrentar desde o início desta pandemia", frisou o presidente dos minhotos na cerimónia que decorreu no auditório do hospital.



António Salvador lembrou que "foi nesse preciso espaço temporal, num dos momentos mais críticos da civilização moderna, que emergiram autênticos super-heróis", considerando que foram os profissionais do Hospital de Braga o "garante da estabilidade e equilíbrio da sociedade como a conhecemos".



O presidente do conselho de administração do Hospital de Braga, João Porfírio Oliveira, notou que o Sporting de Braga sempre se mostrou disponível para colaborar nas dificuldades sentidas no contexto pandémico, "demonstrando que o futebol português é solidário com o esforço hercúleo e o espírito de grande sacrifício de todos" os profissionais de saúde.