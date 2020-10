I Liga. Benfica defende liderança no Bessa e Sporting assiste

Após cinco rondas, os encarnados somam por triunfos os jogos disputados, no seu melhor arranque desde 1982/83, mas contam apenas mais dois pontos do que os "leões", que recebem no domingo o Tondela com a mira no primeiro lugar provisório.Caso o conjunto de Rúben Amorim some o quinto triunfo em seis jogos - só não ganhou na receção ao campeão FC Porto (2-2) -, o Benfica terá de vencer para se manter isolado e sabe que, perdendo, deixará o Sporting sozinho na frente.Independentemente dos resultados dos adversários, a formação de Jorge Jesus mede forças com o Boavista, no encerramento da ronda, a partir das 21h00 de segunda-feira, com o objetivo de somar o sexto triunfo em seis jogos.O Benfica começou por golear em Famalicão por 5-1, depois venceu na Luz o Moreirense (2-0) e o Farense (3-2), triunfou de forma clara em Vila do Conde, face ao Rio Ave (3-0), e ganhou ainda o dérbi lisboeta com o Belenenses SAD, em casa (2-0).









No Bessa, palco do inesquecível do título de 2004/05, então a acabar com uma "seca" que durava desde 1993/94, Jesus já sabe que não terá os seus laterais de eleição (André almeida e Grimaldo) e fará outras alterações em função do acumular de jogos.Por seu lado, os "axadrezados" surgem mais descansados, mas "afundados" no 17.º e penúltimo lugar, ainda sem vitórias, com três empates, todos fora, e duas derrotas, nos dois jogos caseiros, frente a FC Porto (0-5) e Vitória (0-1).Face a estes resultados, o técnico Vasco Seabra começa a ficar "tremido", até face ao investimento feito, em jogadores de nomeada, entre eles o médio espanhol Javi Garcia, que falha o reencontro com o Benfica por ter sido expulsão em Famalicão.









Um dia antes do Benfica, terá a "palavra" o Sporting, que recebe um Tondela também instalado na parte baixa da tabela – é 13.º, com cinco pontos -, mas moralizado por ter alcançado o primeiro triunfo (1-0 ao Portimonense) na última ronda.Os "leões", que a meio da semana colocaram as contas em dia com um trabalhado triunfo por 3-1 na receção ao Gil Vicente, vão dar tudo, certamente, para conseguirem, ainda que à condição, saltar para o primeiro lugar da tabela classificativa.





"Dragões" obrigados a ganhar







Antes, sexta-feira, no encontro de abertura da ronda, o campeão FC Porto desloca-se a Paços de Ferreira, onde procurará dar sequência aos triunfos caseiros conseguidos face a Gil Vicente (1-0), para a I Liga, e Olympiacos (2-0), para a "Champions".Nas duas últimas deslocações, os "dragões" estiveram a vencer, mas só conseguiram empatar em Alvalade (2-2) e perderam na casa do poderoso Manchester City (1-3), só que, desta vez, as dificuldades não serão as mesmas.Após cinco rondas, o Paços de Ferreira soma os mesmos cinco pontos do Tondela e é 14.º colocado, sendo que, em casa, perdeu por 2-0 com o Sporting e venceu o Santa Clara por 2-1, no que é o seu único triunfo na competição.





Braga e dérbi madeirense







Programa da sexta

Quanto aos outros jogos, o Sporting de Braga, já quarto, após responder com três vitórias, a última na casa do Vitória (1-0), aos dois desaires iniciais, recebe na segunda-feira, sem os castigados David Carmo e Fransérgio, o Famalicão, nono, com seis pontos e só uma derrota, a abrir, na receção ao Benfica.Destaque ainda para o dérbi da Madeira, o grande encontro de sábado, pelas 20h30, com o Marítimo a receber o regressado Nacional. Há dois anos, em 31 de março de 2019, a equipa da casa venceu por 3-2, num jogo com três penáltis.Nos outros embates do dia, o Moreirense, quinto colocado, desloca-se ao reduto do Rio Ave, oitavo, com dois pontos a separá-los, enquanto o Belenenses SAD, 15.º, é anfitrião do lanterna-vermelha Farense, que só conta um ponto.No domingo, e antes do embate de Alvalade, o Portimonense é anfitrião do Santa Clara e o Gil Vicente atua em casa perante o Vitória.

jornada:



Paços de Ferreira - FC Porto, 20h30Belenenses SAD – Farense, 15h30Rio Ave – Moreirense, 18h00Marítimo – Nacional, 20h30Portimonense - Santa Clara, 15H00Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17h30Sporting – Tondela, 20h00Sporting de Braga – Famalicão, 18h45

Boavista – Benfica, 21h00