I Liga. Benfica reassumiu a liderança mas sofreu

No final da partida o treinador do Benfica, Jorge Jesus, enalteceu a vitória em Vizela e confirmou a ideia inicial de que ia ser um jogo difícil.











Quanto ao Vizela, após cinco empates consecutivos, somou o sétimo encontro sem vencer, mantendo-se na 12.ª posição, com oito pontos.André Franco (59) e Bruno Lourenço (72) marcaram os golos dos "canarinhos", que já não ganhavam à três rondas.O Estoril Praia soma agora 18 pontos, mais quatro do que o Portimonense, que, na segunda-feira, pode perder o quinto lugar para o Sporting de Braga, que visita o Gil Vicente.Mais cedo, Paços de Ferreira e Arouca empataram sem golos, prolongando ambos o mau momento - estão sem ganhar há cinco e seis jogos, respetivamente.Os pacenses, que jogaram desde os 55 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Nuno Santos, devem o "nulo" à grande exibição do guarda-redes André Ferreira.O Paços de Ferreira ocupa o nono lugar com 10 pontos, enquanto o Arouca é 16.º classificado, em zona do "play-off" de manutenção, com seis pontos.O capitão Sebastian Coates voltou a marcar e fez o único golo na vitória de Alvalade sobre o Moreirense (1-0), enquanto em Tondela o "herói do jogo" foi o iraniano Taremi, com um "hat-trick" a contrariar o golo inicial dos locais (3-1).No sábado também, o Famalicão foi aos Açores bater o Santa Clara por 2-0 e assim largou a lanterna-vermelha, que fica provisoriamente com o Belenenses SAD.