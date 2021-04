I Liga. FC Porto aproxima-se do líder e Benfica regressa ao pódio

Os azuis e brancos, segundos classificados, com 66 pontos, não enjeitaram o empate do Sporting (70) diante do Belenenses SAD, na quarta-feira (2-2), e reduziram para quatro pontos a desvantagem para o líder, sendo que, nas últimas quatro rondas, conseguiram recuperar seis pontos aos "leões".Apesar de ter averbado a sexta derrota nos derradeiros sete encontros, o Vitória de Guimarães mantém-se no sexto lugar, com 38 pontos, apenas dois acima do Santa Clara, sétimo, e três face ao Moreirense, oitavo.Pizzi, Darwin Núñez e Everton marcaram um golo cada, enquanto o suíço Seferovic "bisou" e voltou ao topo da lista dos melhores marcadores, com 18 tentos, mais um do que Pedro Gonçalves (17), do Sporting.A derrota do Portimonense acabou por ser aproveitada pelo Tondela, que venceu por 2-1 o Nacional e passou os algarvios na classificação, subindo ao nono lugar, com 34 pontos, mais um do que a formação de Portimão.O Famalicão continua a escalada rumo à manutenção e conquistou o terceiro triunfo em seis partidas sob o comando de Ivo Vieira, com um expressivo 3-0 em casa do Gil Vicente, graças a um "bis" de Ivan Jaime e um golo de Leonardo Campana, todos na segunda parte.

Os famalicenses, em 13.º lugar, ultrapassaram Boavista e Rio Ave na tabela e colocaram-se precisamente a um ponto dos gilistas (12.º) e do Belenenses (11.º).