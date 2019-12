I Liga. FC Porto empata e fica a quatro pontos do Benfica

Depois de o Benfica abrir a jornada na sexta-feira, com uma goleada em casa do Boavista (4-1), os "dragões" precisavam de vencer para manter as distâncias, mas um tento de André Santos, aos 14 minutos, deixou o FC Porto em desvantagem.A equipa de Sérgio Conceição carregou no ataque e empatou aos 32 minutos, depois de uma falta sobre o mexicano Corona, na área da equipa de Belém, com o brasileiro Alex Telles a marcar, de grande penalidade.O FC Porto somou o segundo empate das últimas três deslocações para o campeonato, continuando em segundo lugar, agora com 32 pontos, mas mais longe dos encarnados, que lideram, com 36, enquanto o Belenenses SAD chegou aos 15 pontos, seguindo em 12.º.





A quatro jornadas do final da primeira volta o líder Benfica recebe o Famalicão, desloca-se a Guimarães, defronta o Aves na Luz e joga em Alvalade.





Quanto ao FC Porto recebe o Tondela, viaja a Alvalade e a Moreira de Cónegos e recebe o Sporting de Braga.







Nesta altura são estas duas equipas que se mostram como reais candidatas à coquista do título de campeão.





A formação da Luz tem também o melhor ataque com 33 golos marcados e a melhor defesa com cinco tentos sofridos.





O melhor marcador da competição é o avançado da equipa da Luz, Vinicius com nove golos.





Vitória leonina à tangente







Na jornada do fim de semana o Sporting ganhou ao Moreirense (1-0) e aproveitou a derrota do Famalicão no sábado, na receção ao Tondela (3-2), para se colocar a um ponto do terceiro lugar.

O Moreirense é 13.º colocado, com 14 pontos, vendo chegar ao fim uma série de cinco jogos sem perder para o campeonato, ainda que quatro dessas partidas tenham acabado empatadas.A 13.ª ronda encerra esta segunda-feira, com a receção do Rio Ave, 11.º classificado, ao Gil Vicente, nono.