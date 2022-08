I Liga. Jogos da 2.ª jornada com horários alterados

De acordo com o organismo, o encontro entre o Casa Pia e o Benfica passa de 12 de agosto, uma sexta-feira, pelas 20h15, para 13 de agosto, um sábado, pelas 18h00, por troca com o jogo entre o Famalicão e os "arsenalistas", que, assim, irá abrir a ronda.

A troca fica a dever-se ao “sorteio do "play-off" da Liga dos Campeões”, realizado na terça-feira, e no qual poderá participar o Benfica, caso supere o Midtjylland (4-1 em casa e segunda mão na terça-feira) na terceira pré-eliminatória.De acordo com o que anunciaram os encarnados no seu sítio oficial – a UEFA ainda não divulgou oficialmente as datas -, o "onze" de Roger Schmidt jogará em 17 de agosto fora, com Dinamo de Kiev ou Sturm Graz, e em 23 na Luz, pelas 20h00.O encontro entre o Casa Pia e o Benfica ainda está marcado para o Estádio Nacional, em Oeiras, mas o conjunto que, volvidos 83 anos, voltou ao convívio com os "grandes", já pediu à LPFP para que o encontro se realize em Leiria.Famalicão – Sporting de Braga, 20h15.Casa Pia – Benfica, 18h00.Sporting – Rio Ave, 20h30.Boavista – Santa Clara, 15h30.Vizela – FC Porto, 18h00.Vitória de Guimarães – Estoril Praia, 20h30.Marítimo – Desportivo de Chaves, 15h30.Arouca – Gil Vicente, 18h00.Paços de Ferreira – Portimonense, 20h30.