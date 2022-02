I Liga. Santa Clara e Boavista separados por um ponto

O Santa Clara não perde há três jogos na I Liga (duas vitórias e um empate) e está no 13.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Boavista tem menos um e não perdeu nas últimas cinco partidas (quatro empates e uma vitória) no campeonato.Apesar da série positiva na I Liga, as duas equipas chegam a este jogo depois de terem sido derrotadas nas meias-finais da Taça da Liga, com o Boavista a ser batido pelo Benfica no desempate por penáltis, enquanto o Santa Clara perdeu com o Sporting, que acabou por conquistar o troféu.O técnico do Santa Clara, Mário Silva, vai estar ausente do banco de suplentes da equipa açoriana, depois de ter testado positivo ao coronavírus, que provoca a doença covid-19.O jogo entre o Santa Clara e o Boavista está agendado para as 19h15 locais (20h15 em Lisboa), no estádio de São Miguel, e será arbitrado por André Narciso.

Programa e resultados da 20.ª jornada da I Liga de futebol:



Portimonense – Tondela, 1-2Vizela – Vitória Guimarães, 3-2Sporting de Braga– Moreirense, 2-0FC Porto – Marítimo, 2-1Estoril Praia – Paços de Ferreira, 0-0Famalicão – Arouca, 0-0Santa Clara – Boavista, 19h15 locais (20h15, horas de Lisboa)Benfica – Gil Vicente, 19h00

Belenenses SAD – Sporting, 20h15