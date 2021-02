I Liga. Sporting e FC Porto defrontam-se no Dragão

Sem derrotas no campeonato e altamente motivado depois de seis vitórias consecutivas, oito em todas as provas, o Sporting chega ao Estádio do Dragão com a noção que, com um triunfo, só um verdadeiro desastre poderá afastar o título de Alvalade, e com o empate também a ser um resultado agradável.



Contudo, os "leões" saíram derrotados nas últimas quatro vezes que atuaram no Dragão para o campeonato e é preciso recuar até 2016 para encontrar um triunfo no recinto do FC Porto, por 3-1, numa temporada em que a formação de Alvalade ficou apenas um ponto do título, conquistado pelo Benfica.Um triunfo coloca o FC Porto a sete pontos do Sporting e reacende as esperanças para o lado dos "dragões", enquanto um empate mantém tudo igual e uma derrota praticamente significa o adeus à revalidação do título.Com uma média de jogos de três em três dias, por estar em várias frentes, Sérgio Conceição teve uma semana ‘rara’ para preparar o ‘clássico’, com cinco dias de descanso.Já nesta temporada, na primeira volta, Sporting e FC Porto empataram 2-2 no Estádio José Alvalade e encontraram-se de novo nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, com os "leões" a vencerem por 2-1 e posteriormente a conquistarem o troféu.





Sporting de Braga e Benfica à espreita







No domingo, os minhotos jogam na Madeira, com o Nacional, enquanto os encarnados entram em campo na segunda-feira, perante no Rio Ave, no Estádio da Luz.





A equipa lisboeta recebe o Rio Ave após um duelo que promete ser intenso com o Arsenal, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, na quinta-feira, e, caso seja eliminado pelos ingleses, a vida de Jorge Jesus ficará ainda mais difícil.No nono lugar, com 22 pontos, o Rio Ave ganhou nova vida com a entrada de Miguel Cardoso para o comando técnico, mas na última ronda foi surpreendido em casa pelo Famalicão (1-0), na altura último classificado.A jornada arranca na sexta-feira, com o Vitória de Guimarães, sexto classificado e que não vence há cinco jogos, incluindo duas derrotas, a receber o Boavista, 17.º e penúltimo posicionado, e termina na segunda-feira com o Moreirense-Belenenses SAD.

Programa da 21.ª jornada:



Vitória de Guimarães – Boavista, 20h30Famalicão – Farense, 15h30Santa Clara - Paços de Ferreira, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)FC Porto – Sporting, 20h30Portimonense – Marítimo, 15h00Tondela - Gil Vicente, 17h30Nacional - Sporting de Braga, 20h00Benfica - Rio Ave, 19h00

Moreirense - Belenenses SAD, 20h15