I Liga. Vitória de Guimarães procura reforçar sexto lugar

A formação comandada por Bino Maçães não perde há dois jogos, depois de ter vencido a formação de Moreira de Cónegos, por 2-0, e empatar 2-2 no terreno do "aflito" Farense, enquanto a equipa orientada por Ivo Vieira, que comandou os vitorianos na temporada passada, venceu na jornada anterior em casa ao Santa Clara, por 1-0.O Famalicão, 13.º colocado, com os mesmos 34 pontos de Portimonense e Marítimo, pode, em caso de vitória, assegurar a permanência no principal escalão do futebol nacional.O encontro entre os dois emblemas minhotos vai ser arbitrado por Manuel Mota.Na terça-feira, o Sporting sagrou-se campeão pela 19.ª vez, 19 anos depois da última conquista, ao vencer em casa o Boavista, por 1-0.

Resultados e programa da 32.ª jornada:



Paços de Ferreira - Marítimo, 1-1Gil Vicente - Sporting de Braga, 1-1Portimonense - Moreirense, 1-2FC Porto - Farense, 5-1Santa Clara - Rio Ave, 1-0Tondela - Belenenses SAD, 1-3Nacional - Benfica, 1-3Sporting - Boavista, 1-0- Quarta-feira (hoje), 12 mai:

Vitória de Guimarães - Famalicão, 20h15