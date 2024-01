Ikoba troca Ac. Viseu pela Coreia do Sul

Ikoba, de 25 anos, com nacionalidade norte-americana e nigeriana, chegou a Viseu no mercado de verão para reforçar o plantel do Académico de Viseu, com quem assinou um contrato válido até 2026, mas nunca foi primeira opção, nem para Vítor Martins nem agora para Jorge Simão.



O ponta de lança foi apenas utilizado em quatro jogos, três para o campeonato e um para a Taça de Portugal, despedindo-se de Viseu com apenas 322 minutos somados ao serviço do atual nono classificado da II Liga de futebol.



Ikoba ruma agora ao futebol sul-coreano, cedido até final da temporada, num acordo que inclui opção de compra, informou a SAD do emblema viseense sem divulgar valores, adiantando ainda que, caso o Seoul E-Land Football Club exerça essa opção, o Académico de Viseu ficará com uma percentagem de uma mais-valia no caso de uma futura transferência.



Já sem Ikoba, o Académico de Viseu prepara o jogo da 17.ª jornada da II Liga de futebol, na qual vai defrontar no dia 14 de janeiro o Marítimo, no Funchal, pelas 15h30.