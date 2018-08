Jaime Magalhães prevê guerra de palavras ao longo da época

Mal terminou o jogo no Jamor começou mais uma batalha comunicacional e que já mereceu resposta esta manhã dos “dragões”.







O FC Porto deixou alguns recados ao Benfica na sua newsletter "Dragões Diário", publicada às segundas-feiras. Depois de os encarnados terem considerado que "esta é a Liga Blue Velvet", os azuis e brancos respondem que "as vitórias do FC Porto parecem estar a tirar o sono a alguns".



"Chá de camomila. As vitórias do FC Porto parecem estar a tirar o sono a alguns. Deve ser um qualquer efeito secundário da porta 18. Pela nossa parte, vamos esforçar-nos para continuar a causar-lhes pesadelos", pode ler-se.



Jaime Magalhães, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, diz que vai ser assim até ao fim do campeonato e cada equipa vai pegar nos casos da outra.O FC Porto ganhou e bem ao Belenenses, segundo Magalhães, que fica ao lado de Sérgio Conceição e diz que nem sempre se pode jogar de forma soberba como aconteceu na primeira jornada.Na próxima ronda o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães no Dragão logo a seguir ao clássico lisboeta mas a experiência de Jaime Magalhães diz-lhe que é muito cedo para mexer com a atenção do campeão nacional.