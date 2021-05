Jesualdo Ferreira antecipa "desafio à dignidade" do Boavista em Alvalade

"Começar estes últimos três jogos em Alvalade, face à situação festiva do Sporting e à possibilidade de ganhar o campeonato, traz-nos um acréscimo de dificuldade muito grande. É um desafio bastante motivador e um desafio à nossa dignidade e estrutura profissional", vincou o técnico, em declarações nas redes sociais dos `axadrezados`.

Inserido numa acesa luta pela permanência, o Boavista continua na 16.ª posição, de acesso ao `play-off` com o terceiro classificado da II Liga, apenas dois pontos acima da zona de descida direta, quando restam nove em disputa e não vence há quatro rondas.

"É um momento importante, pois estamos em situação difícil. A nossa perspetiva não é ir observar os festejos do Sporting, mas sim para discutir o jogo e os pontos. Aliás, já fizemos isso no Dragão, tentámos fazer na Luz, mas, aos três minutos, já estávamos a jogar com 10, e há pouco tempo em Braga, em que também terminámos com 10", notou.

Jesualdo Ferreira assume que os portuenses "estão e têm de estar preparados" para abordarem a fase decisiva da temporada, da qual já saíram "bastante penalizados" face aos recentes empates na visita ao Santa Clara (3-3) e na receção ao Tondela (1-1).

"Se olharmos para os últimos dois jogos, seria de todo justo que o Boavista tivesse conquistado mais quatro pontos do que aqueles que conquistou. Nos próximos três, teremos a última tentativa para obter os pontos que nos permitam ficar no lugar que o clube tem direito a estar e pelo qual fez todos os possíveis durante a época", apelou.

Esses resultados "não estavam nas expectativas" e impediram os `axadrezados` de ficarem "muito tranquilos" na preparação da 58.ª visita para a I Liga ao Estádio José Alvalade, onde pontuaram por 14 ocasiões e apenas venceram na temporada 1975/76.

"É um `clássico` que tem mais de 100 jogos na história do futebol português. Não sei se alguma vez aconteceu um jogo entre Boavista e Sporting em que uma posição destas estivesse em jogo. Ao estar a uma vitória de ser campeão, depois de tantos anos de espera, acredito que seja um jogo e, acima de tudo, um momento importante", frisou.

Confiante de que as duas equipas estejam moralizadas, ainda que por razões distintas, Jesualdo Ferreira equacionou alterar o `onze`, perante o "pouco tempo de recuperação", além do "plantel curto" e da "mossa física e emocional" advinda das últimas partidas.

"Tenho alguns jogadores com algumas queixas físicas e admito perfeitamente poder ter que fazer algumas mexidas, sem sair daquilo que tem sido a nossa estrutura. Acima de tudo, são jogadores que vão acrescentar maior capacidade em termos de condição física e uma motivação muito grande de poderem estar presentes num jogo destes", concluiu.

O Boavista, na 16.º e antepenúltima posição, com 30 pontos, visita o líder invicto Sporting, com 79, na terça-feira, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.