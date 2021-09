João Carlos Pereira é o novo treinador da Académica

Em comunicado, o clube da II Liga portuguesa de futebol recorda a passagem do técnico pela 'briosa' nas épocas de 2003/2004 e, mais recentemente, na época de 2019/2020.



João Carlos Pereira, de 56 anos, encontrava-se atualmente sem clube, depois de ter saído do Grasshoppers, da Suíça, antes do final da época passada.



Esta manhã, foi anunciado o afastamento do treinador Rui Borges, que estava pela segunda época na Académica de Coimbra, numa rescisão amigável entre as partes.



O técnico, que na época anterior manteve os 'estudantes' na luta pela subida à I Liga até praticamente final do campeonato, não resistiu aos maus resultados do início da nova temporada, com um saldo negativo de quatro derrotas e dois empates.



A Académica, após seis jornadas, ocupa o 18.º e último lugar do campeonato, com dois pontos, relativos a dois empates em casa.