João Meira trocou o V. Setúbal pelo Cova da Piedade

Após a estreia na visita dos piedenses ao Académico de Viseu, o ex-jogador dos sadinos assumiu que recebeu “propostas de outros clubes de II Liga mais estáveis”, mas optou por voltar ao clube onde cumpriu as primeiras seis épocas da sua formação e onde deu, mais tarde, os primeiros passos como sénior.”, disse à agência Lusa o experiente defesa, de 33 anos.O lado sentimental, reconheceu, também teve importância na decisão, pela oportunidade de trabalhar a nível profissional com o técnico Toni Pereira, que em 2011 ajudou a subir o Atlético à II Liga, e para desfrutar mais dos filhos após quatro épocas no estrangeiro, ao serviço do Chicago Fire (Estados Unidos) Valerenga (Noruega) e Concordia Chiajna (Roménia).





Ser capitão de equipa







O experiente treinador dos piedenses, de resto, confiou mesmo a João Meira a braçadeira de capitão no encontro que marcou o seu regresso.”, sublinhou o defesa central.Além disso, Meira vê no clube da margem sul do Tejo um “potencial enorme que não está a ser aproveitado da melhor maneira” e promete que, no que depender de si, fará “o possível para que tudo corra bem”.





Sobre a época, na qual o Cova da Piedade soma sete pontos ao fim de seis jornadas, Meira lembra que a equipa “só começou a treinar duas semanas antes do início” do campeonato, que ainda se encontra num “processo de tomadas de decisão” e que, "pelo histórico, nem é possível pensar em mais nada além da manutenção".

”, comentou o jogador que, em Portugal, representou ainda o Mafra, o Atlético, o Belenenses e o Vitória de Setúbal.





Presente e futuro do Vitória







Sobre o seu anterior clube, Meira garante que acreditou “mesmo” que ficaria na I Liga e não se quis alongar sobre o futuro após as eleições de domingo, ganhas pela Lista B, do ex-empresário de jogadores de futebol Paulo Rodrigues.“Não há muito a dizer. As pessoas que vierem têm de ter noção da realidade, do que é o futebol do Vitória de Setúbal e do que é estar nos grandes palcos, porque se quiser entrar novamente na I Liga tem de ser com uma equipa profissional dentro e fora do campo, que é o que tem faltado. Desejo as maiores felicidades e que tudo possa correr bem”, concluiu.