Jogadores do Cova da Piedade acusam SAD de pressão e condicionamento

Através de um comunicado divulgado pelo Sindicato dos Jogadores (SPJPF), André Carvalhas, Rodrigo Martins, Celso Raposo, Lima Pereira e Sami condenaram a forma como a sua situação foi tornada pública "nos meios de comunicação" e apelidaram de "" as informações de que a sua situação se deve a "".", lê-se no comunicado do SPJFP, no qual os jogadores refutam "".Os atletas do emblema da II Liga de futebol afirmam ainda que passaram a integrar os trabalhos dos sub-23, porque tal lhes foi "imposto" pela administração da SAD, "" e apenas como uma "".", acusam os atletas através do SPJFP.

O Cova da Piedade é 18.º e último classificado da segunda divisão, com sete pontos somados em 12 jogos, numa tabela em que o Farense é líder, com 30 pontos.