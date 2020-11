Jogadores do Vitória de Setúbal exigem respeito e param no primeiro minuto em Moura

Os sadinos venceram a equipa local por 3-1, em partida em atraso da primeira jornada da série H do Campeonato de Portugal.



Além de os jogadores suplentes e elementos da equipa técnica terem exibido uma tarja com a mensagem "Tudo pelo Vitória, exigimos respeito", os titulares do conjunto sadino ficaram imobilizados no terreno de jogo, enquanto os jogadores adversários trocaram a bola no seu meio-campo.



No encontro realizado em Moura, o Vitória de Setúbal ganhou com golos de Zequinha (aos nove e 90+1 minutos) e de Mathiola (40). Pela equipa alentejana marcou Lucas Bridey, aos 64. Com os três pontos conquistados, o conjunto setubalense, com quatro partidas realizadas, partilha agora a liderança da série H com o Amora, ambos com 10 pontos.



Na quarta-feira, o plantel do Vitória de Setúbal tinha decidido, após reunião com o Sindicato dos Jogadores, que jogaria hoje em Moura, mas essa tomada de posição não impediu que avançassem com um pré-aviso de greve para a ronda seguinte [prevista para 22 de novembro no reduto do Olhanense].



Sem receberem nenhum vencimento desde o início da época, os jogadores entenderam ser essa a decisão a tomar, apesar de o presidente do clube, Paulo Rodrigues, ter assegurado que na segunda-feira vai regularizar um salário até 1.000 euros a cada atleta.



Em 03 de novembro, o Sindicato dos Jogadores, depois de ter reunido com os atletas no estádio do Bonfim, já tinha ativado o Fundo de Garantia Salarial para fazer face às necessidades mais urgentes.