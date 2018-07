Jorge Jesus: Se fosse hoje não tinha ido à final da Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jul, 2018, 09:16 / atualizado em 18 Jul, 2018, 09:16 | Futebol Nacional

Passado algum tempo o técnico está convicto que a equipa do Sporting não deveria ter ido ao Jamor porque a equipa não estava em condições.





Sobre os acontecimentos em Alcochete, Jesus classificou-os como “um filme de terror”.





Depois de um final de época atribulado no Sporting Jorge Jesus emigrou e é agora o treinador do Al Hilal, da Arábia Saudita.





O Sporting jogou frente ao Desportivo das Aves a final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional no Jamor, e perdeu por 2-1, dias depois da invasão da Academia de Alcochete por um grupo de encapuzados que agrediram vários elementos da equipa.Também ouvido na noite de terça-feira na CMTV Jorge Jesus lembrou os grandes da história de Portugal para dizer que quer deixar uma marca na Arábia Saudita de alto nível.Apesar de estar na Arábia Saudita, Jorge Jesus não fecha as portas a nenhum clube em Portugal e até revelou que as boas relações com Luís Filipe Vieira ajudaram à contratação de André Carrillo.