Jorge Jesus. Técnico do Benfica é o terceiro a atingir 600 jogos na I Liga

Foi o primeiro de, até agora, 599 encontros, nos quais somou 337 vitórias - a primeira das quais uma semana após a estreia, em 27 de agosto de 1995, com um 2-0, selado por Earl e Krstic, no reduto do Marítimo -, 134 empates e 128 derrotas, com 1.032 golos marcados e 537 sofridos.Em 2009/10, chegou pela primeira vez a um grande, o Benfica, no qual sucedeu ao espanhol Quique Flores, e sagrou-se logo na primeira temporada campeão nacional, feito que repetiria no clube da Luz em 2013/14 e 2014/15.Depois, e com muito polémica à mistura, rumou ao Sporting, onde esteve perto de somar o seu terceiro título consecutivo na primeira de três épocas em Alvalade, em 2015/16, sendo batido "in-extremis" pelo Benfica, de Rui Vitória.O ataque à Academia de Alcochete, na parte final da época 2017/18, apressou o seu adeus ao clube leonino e fê-lo rumar ao estrangeiro, com passagens por Al-Hilal e Flamengo, antes do regresso aos encarnados, na temporada transata.Pelo Sporting, ultrapassou os 100 jogos (102), somando ainda 68 no Estrela da Amadora e 60 no Belenenses, as outras duas equipas em que esteve mais de uma temporada, sendo que no Felgueiras (34) e no Sporting de Braga (30) completou uma temporada.O Vitória de Setúbal foi o único clube que assumiu no início de uma época, a de 2000/01, e não chegou ao fim, saindo após 19 jogos, enquanto União de Leiria (29 jogos, em 2005/06) e Moreirense (sete, em 2004/05) foram "comboios" que apanhou em andamento.





Na peugada de Fernando Vaz e Manuel Oliveira







Com 23 rondas para acabar a época 2021/22, Jesus pode ainda chegar ao segundo lugar (com 622 jogos), mas, pelo primeiro lugar, vai ter de esperar por 2022/23.De 1951/52 a 1978/79, comandou ainda Belenenses, Sporting de Braga, Caldas, CUF, Vitória de Setúbal, Académica, Atlético, Beira-Mar e Marítimo.Por seu lado,Ainda assim, e desde 1962/63, orientou na I Liga mais de uma dezena de clubes, nomeadamente CUF, Leixões, Belenenses, Sanjoanense, Barreirense, Farense, Olhanense, Beira-Mar, Marítimo, Portimonense, União de Leiria, Vitória de Setúbal, Fafe e Nacional, pelo qual fechou o ciclo, em 1990/91.O encontro entre o Belenenses SAD e o Benfica, que será o 600.º de Jorge Jesus como treinador principal na I Liga, a contar para a ronda 12 da edição 2021/22, realiza-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio Nacional, em Oeiras, Lisboa.