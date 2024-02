Jorge Sánchez e Pepê convocados pelo FC Porto para nova viagem aos Açores

Suplente não utilizado nos últimos dois embates dos `dragões`, o defesa-direito faz parte dos 23 convocados do treinador Sérgio Conceição, que preteriu o lateral-esquerdo João Mendes face à primeira lista, por opção, tal como abdicou de novo do central Zé Pedro.

O extremo brasileiro Pepê evoluiu hoje para treino integrado condicionado e também foi chamado, depois de ter trabalhado no ginásio desde segunda-feira devido a uma mialgia na coxa direita, contraída no empate na visita ao Gil Vicente (1-1), da 23.ª jornada da I Liga.

Em 07 de fevereiro, Pepê tinha mesmo feito parte do `onze` inicial do FC Porto frente ao Santa Clara, numa partida que acabou por ser interrompida à passagem dos 27 minutos, devido às condições adversas do relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e Taremi estão lesionados e desfalcarão o conjunto de Sérgio Conceição, que, de acordo com os regulamentos da prova, tem de apresentar os mesmos atletas na ficha de jogo, a não ser que haja lesão ou mudança para outro clube.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da Taça de Portugal, com 19 troféus, ruma hoje de avião para os Açores, onde prosseguirá a defesa de um troféu arrebatado por três ocasiões com Sérgio Conceição no comando, incluindo nas duas épocas anteriores.

Os `dragões` defrontam o Santa Clara, líder destacado da II Liga e em busca de uma inédita presença nos quatro finalistas, na quarta-feira, às 15:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, que vai ter arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Nas meias-finais, o vencedor medirá forças a duas mãos com o Vitoria de Guimarães, do escalão principal, que já derrotou em casa o também primodivisionário Gil Vicente (3-1).

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, Otávio Ataíde, Fábio Cardoso, Pepe e Wendell.

- Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, Iván Jaime e André Franco.

- Avançados: Pepê, Francisco Conceição, Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Toni Martínez e Evanilson.