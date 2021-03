Jorge Silas espera jogo "difícil e aberto" com o Boavista

Jorge Silas não considera os ‘axadrezados' um rival direto, apesar de estarem muito próximos no fundo da tabela classificativa, e salientou as qualidades do adversário.



"Não encaro um jogo contra um adversário direto. É um jogo como outro qualquer, para mim valem todos três pontos e é um jogo que queremos ganhar, contra uma equipa boa, que joga em sua casa. Não acho que seja um rival direto porque estamos todos muito perto uns dos outros e, com uma vitória, para a semana já passamos a ter outros rivais diretos por outros objetivos", disse o técnico, em conferência de antevisão.



Silas não acredita que este jogo seja mais importante do que os outros e realçou a vontade de conquistar a vitória no Bessa, apesar de defrontar uma equipa "com muita qualidade" e que é orientada por um dos "melhores treinadores portugueses".



"É uma equipa que a nível ofensivo é muito imprevisível, com um treinador que dispensa apresentações. É um dos melhores treinadores portugueses, com uma vasta carreira, com muita experiência. São muito imprevisíveis, com jogadores de muita qualidade. Acho que o projeto inicial não seria seguramente para estarem na posição em que estão, seria um projeto para lutar pela Europa e apanharam-se nesta situação. Esperamos um jogo difícil, aberto. São dois treinadores que gostam de futebol de ataque. E esperamos ganhar", observou.



O treinador da equipa famalicense revelou-se ainda otimista em relação ao futuro e salientou que, com um mês de trabalho, já nota grandes diferenças no grupo.



"Está mais perto, também porque os jogadores tiveram uma abertura enorme para ideias novas e para uma maneira de trabalhar diferente e, nesse sentido, sentimos uma rápida vontade de assimilar ideias. Os nossos jogadores treinam muito bem, estou encantado com a maneira como eles treinam e, pouco a pouco, estão bastante melhor", frisou.



O Famalicão, que ocupa a 16.ª posição, com 19 pontos, joga no sábado, às 20h30 horas, em casa do Boavista, que está na 18.ª e última posição, com 18, numa partida relativa à 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.