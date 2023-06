Jorge Silva em fim de ciclo na presidência do Famalicão

O presidente, numa entrevista divulgada nas redes sociais do clube, admitiu que vai estar sempre presente, ainda assim, “”, entendeu que o melhor é não avançar com a recandidatura.Jorge Silva entrou no Famalicão em 2013 como presidente da Assembleia Geral e em 2015 assumiu a presidência do clube.Ao fim de oito anos na liderança, Jorge Silva salientou, referindo que a formação está agora num “patamar de excelência”, que possibilita a disputa de competições, “de igual para igual com os melhores, algo que há pouco tempo era impensável”.O dirigente falou ainda do, que esta temporada conquistou uma inédita Taça de Portugal. Jorge Silva lembrou os “quatro anos de sucessos e êxitos constantes”, daquele que afirma ser “um projeto claramente ganhador, vencedor que culmina com um troféu que o Famalicão nunca conseguiu, a Taça de Portugal”.O presidente destacou também o trabalho feito no futsal e deixou uma mensagem aos sócios e adeptos do clube: “Observem o FC Famalicão com orgulho e que percebam que todos são necessários neste projeto. Amem e valorizem com orgulho a instituição”.Jorge Silva é o atual presidente do clube, enquanto Miguel Ribeiro preside a SAD famalicense, responsável pelo futebol profissional, com o Famalicão a disputar a I Liga.