José Eduardo Viamonte assume cargo na SAD do Vitória

Diretor executivo para as áreas comercial, da comunicação e do "marketing" desde março de 2022, na sequência da vitória da lista encabeçada por António Miguel Cardoso nas eleições de 5 de março, com 62,5%, o responsável vai ser cooptado para ambos os cargos em “assembleias gerais futuras” quer do clube, quer da SAD, acrescenta o comunicado.



Candidato à vice-presidência na lista que o presidente António Miguel Cardoso apresentou às eleições de 20 de julho de 2019, a segunda mais votada (31,1%), atrás da encabeçada por Miguel Pinto Lisboa (50,6%), José Eduardo Viamonte ficou de fora de qualquer candidatura aos órgãos sociais em 2022, mas substitui agora Diogo Leite Ribeiro, que anunciou a demissão na quinta-feira.



“Na impossibilidade de ter sido por outro meio e de o fazer pessoalmente, mas pretendendo que esta comunicação seja por mim transmitida e não por terceiros, venho dar nota de que renunciei aos cargos de administrador da Vitória Sport Clube – Futebol SAD e de vice-presidente da direção do Vitória Sport Clube, conforme comunicação entregue ao conselho de administração, à direção e à equipa de gestão”, escreveu o ex-dirigente, na rede social Facebook.



O Vitória de Guimarães frisou que a escolha de José Eduardo Viamonte surgiu numa altura em que “caminha, a passos largos, para uma maior união vivida entre todos”, algo que permite encarar o futuro com “otimismo, confiança e crença de que todas as mudanças, embora difíceis, vão “unir ainda mais” as pessoas ligadas ao clube.