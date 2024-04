José Mota diz que equipa mentalmente mais forte vai ter ascendente no Estrela-Farense

O treinador do Farense afirmou hoje que a equipa mentalmente mais forte deverá ter o ascendente no jogo de segunda-feira no reduto do Estrela da Amadora, que encerra a 31.ª jornada da I Liga.

“Vai ser um jogo muito intenso e a equipa que estiver mentalmente mais forte, mais preparada para os momentos de jogo, poderá ter um ascendente. Temos estado a trabalhar no sentido de entendermos esses momentos que o jogo poderá ter. Duelos, bolas na altura, bolas paradas, tudo aquilo que achamos que é pormenor relevante e que podem, de um momento para o outro, decidir o próprio jogo”, afirmou José Mota.



Em declarações divulgadas pelo clube algarvio, o técnico salientou que uma eventual vitória dará “uma tranquilidade muito boa” à sua equipa, 12.ª classificada, que garantirá desde logo a fuga à despromoção direta, “mas por si só não resolve” as contas da manutenção, com a vaga do play-off (16.º lugar) ainda em aberto.



José Mota ressalvou que para o Estrela da Amadora, 15.º, será “um jogo de grande importância” e que “é-lhe exigido realmente quase uma obrigação de vencer, uma responsabilidade acrescida”.



“Quando se chega a estes finais de campeonato, em que muita coisa se decide e muitas contas se fazem, temos de perceber que um ponto acima, um ponto abaixo, é extremamente importante, define muitas vezes a classificação”, frisou o treinador da formação de Faro.



José Mota explicou que o Estrela da Amadora é “uma equipa muito competitiva, muito forte em termos atléticos, com jogadores muito fortes, agressiva nas bolas paradas”, e que tem tido “bons comportamentos em termos de entrega e atitude”.



“E nós temos de ser iguais ou melhores do que eles, porque se não formos, com certeza teremos muitas dificuldades”, concluiu.



Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 29 pontos, e Farense, 12.º, com 31, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.