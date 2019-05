José Mota mantém-se no Desportivo de Chaves e já prepara II Liga

Lusa Comentários 21 Mai, 2019, 17:33 / atualizado em 21 Mai, 2019, 17:33 | Futebol Nacional

"Já estamos a trabalhar na próxima época. Contamos com todos", refere a nota publicada na página oficial da rede social Facebook do emblema de Trás-os-Montes, acompanhada com uma foto onde aparece o treinador de 55 anos, a sua equipa técnica, o diretor geral da SAD flaviense, Óscar Santos, e o presidente honorário e investidor do clube, Francisco Carvalho.



Além da permanência de José Mota como treinador, a equipa técnica mantém-se inalterada, com João Moreira da Silva, Paulo Sousa, Rafael Pinheiro e Tiago Ferreira, adiantou fonte do clube.



O antigo treinador de clubes como Paços de Ferreira, Feirense, Leixões, Belenenses ou Desportivo das Aves assumiu os transmontanos à 26.ª jornada do principal escalão, substituindo Tiago Fernandes, e, embora o clube tenha lutado pela permanência até à última jornada, acabou por não conseguir o objetivo.



Ao serviço do conjunto de Chaves, onde somou três vitórias e dois empates em nove jogos, José Mota atingiu o jogo 400 como treinador no principal escalão, no empate em casa (2-2) frente ao Belenenses, para a 29.ª jornada.



O Desportivo de Chaves viu confirmada a descida à II Liga no domingo, após três temporadas consecutivas na categoria máxima, ao perder por 5-2 em Tondela, na 34.ª e última jornada.