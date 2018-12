José Mota quer uma equipa do Aves compacta para contrariar o Sporting

Lusa Comentários 07 Dez, 2018, 15:49 | Futebol Nacional

José Mota falou aos jornalistas numa conferência de imprensa marcada por muitos elogios ao Sporting, após "três boas vitórias, muitos golos e um futebol atrativo", que, na sua opinião, tem o cunho do novo treinador, o holandês Marcel Keizer.



"É importante o treinador ter as suas ideias, mas é ainda mais importante os jogadores aceitarem e assumirem essas ideias e os jogadores parecem gostar. Também vai ser o primeiro jogo do treinador em Alvalade e antevejo um jogo extremamente difícil, porque o Sporting está a atravessar um bom momento", disse José Mota.



O técnico do Aves destacou o ciclo positivo do Sporting, uma equipa que "envolve muita gente na construção de jogo a meio campo, com um toque rápido e preciso, e que consegue ser rápida na saída",



"Há ciclos positivos, mas estes ciclos também servem para quebrar. Teremos de ser uma equipa desinibida, saber defender e atacar, reagir rapidamente à perda de bola e ser eficazes. Uma equipa, no fundo, compacta a atacar e a defender. Se deixarmos o Sporting dominar a seu belo prazer, vai ser muito difícil", advertiu.



Para a preparação do jogo em Alvalade, José Mota garantiu que não procurou motivar os jogadores com o vídeo da última edição da Taça de Portugal, ganha pelos avenses, por 2-1, frente aos ‘leões', lembrando que são "jogos de características diferentes" e acontecem em momentos distintos.



"O Sporting está neste momento com tranquilidade, tem estabilidade e, passada aquela fase conturbada e após eleições, está a viver uma segunda lua de mel", sustentou.



O técnico criticou ainda o calendário, que considerou não ser "o mais correto", lembrando que até ao 08 de janeiro de 2019 o Aves vai disputar sete jogos, vários deles como visitado e de caráter decisivo, na Taças de Portugal e Taça da Liga, advertindo que o relvado poderá ressentir-se em caso de mau tempo.



Diego Gallo, lesionado, e Mama Baldé, emprestado pelo Sporting, são ausências confirmadas na equipa de José Mota para um confronto em Alvalade que os avenses nunca venceram, após quatro jogos para a I Liga.



O Desportivo das Aves, 13.º classificado da I Liga, com 10 pontos, defronta o Sporting, segundo, com 25, em jogo com início marcado para as 20:00 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.