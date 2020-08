Kanya Fujimoto no Gil Vicente por empréstimo do Tokyo Verdy

”, lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.O médio canhoto contabilizava um golo em sete aparições na terceira época consecutiva pelo Tokyo Verdy, 12.º classificado da II Liga japonesa, através do qual se formou para o futebol e alcançou presenças constantes nas seleções jovens daquele país asiático, ao ponto de ter sido titular duas vezes no Mundial sub-20 de 2019, na Polónia.Kanya Fujimoto, de 21 anos, é o primeiro reforço anunciado pelos minhotos, que já tinham confirmado a saída do guarda-redes Wellington Luís e o fim das cedências do ex-colega de setor Bruno Diniz, do defesa Arthur Henrique, do médio Bozhidar Kraev e dos avançados Sandro Lima, Yves Baraye e Zakaria Naidji.

O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os "galos" a uma campanha tranquila na I Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, após o "caso Mateus".