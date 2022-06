Kukula renova contrato com o Sporting da Covilhã

”, informou o emblema serrano, em comunicado.O cabo-verdiano Erson Costa, de 29 anos, conhecido no mundo do futebol como Kukula, regressou em janeiro aos "leões da serra", proveniente do Beroe, da Bulgária, e marcou três golos nas 15 partidas em que alinhou pelo Sporting da Covilhã.Entre janeiro de 2019 e o final da época seguinte, em 2020, o atacante já tinha vestido a camisola serrana.O ponta-de-lança, internacional por Cabo Verde, conta ainda com passagens por Leixões, Vizela, Feirense, Marítimo e Batuque.