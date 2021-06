Lateral Pierre Sagna renova contrato com o Santa Clara

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Pierre Emmanuel Sagna para a renovação do vínculo contratual vigente para as próximas três temporadas desportivas”, lê-se em nota de imprensa enviada pelo Santa Clara.



Citado pelo departamento de comunicação do clube, o atleta senegalês considerou a "união" como o "grande segredo" para as épocas do Santa Clara.



“Quero tentar ajudar o Santa Clara a bater mais recordes e a voltar a fazer história”, acrescentou o jogador.



Pierre Sagna chegou aos Açores no mercado de inverno da época que agora findou, tendo realizado 18 partidas em todas as competições ao serviço do Santa Clara.



”Sagna é um lateral fiável no capítulo defensivo, astuto no ataque, capaz de fazer uso da sua velocidade, num constante vaivém entre o apoio defensivo e incursões no ataque”, assinala o clube açoriano.



Antes de representar o Santa Clara, Sagna passou pelo Panetolikos da Grécia, pelo Belenenses SAD, Moreirense, Desportivo de Chaves e Valenciennes da França.



O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.