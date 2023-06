Líder da APAF cauteloso com mudanças na arbitragem

”, disse Luciano Gonçalves, à margem da tomada de posse de Pedro Proença, para mais um mandato da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.O líder da associação de árbitros de futebol considerou positivo que a FPF “tenha dado o mote para lançar a discussão”, mas lembrou que é um tema que necessita de uma análise prolongada.", reforçou.Luciano Gonçalves mostrou-se satisfeito por ser o Conselho de Arbitragem da FPF a liderar o grupo de trabalho que vai elaborar a proposta, confirmando que a APAF também foi chamada a envolver-se no debate.”, acrescentou.Também José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) comentou o assunto, à margem da tomada de posse de Pedro Proença, embora revelando algum desagrado por ainda não ter sido ouvido pela FPF sobre o tema.”, confessou o dirigente.José Pereira considerou que “a arbitragem é sempre um tema polémico” e mostrou algumas dúvidas sobre esta proposta da FPF para o setor.“A”, completou o líder a ANTF.





Proposta da federação



A Federação Portuguesa de Futebol propôs horas antes a criação de uma entidade externa que possa gerir a arbitragem nas competições desportivas profissionais, que obrigará a alterações nas normas que regulam a gestão da função de arbitragem em vigor.



O objetivo da proposta, pode ler-se em comunicado daquela entidade sediada em Oeiras, distrito de Lisboa, é criar “uma nova resposta” para esta tarefa, e aproximar esta entidade externa do modelo “que já sucede em outros países”.



Na opinião da FPF, isto permitirá “utilizar ferramentas e mecanismos legais que garantam a constituição e desenvolvimento do quadro de árbitros mais adequado”.



Para elaborar a proposta foi criado grupo de trabalho liderado pelo presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, fazendo ainda parte a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que serão “convidados de imediato”, tendo a FPF informado a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e os sócios federativos.