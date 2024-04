Líder Santa Clara desperdiça dupla vantagem e empata no Olival com FC Porto B

No Estádio Luís Filipe Menezes, no Olival, em Vila Nova de Gaia, Bruno Almeida colocou os açorianos na frente (16 minutos), de grande penalidade, mas os ‘dragões’ igualaram por Wendel Silva (45+2), antes de Safira ter marcado nas duas balizas (68 e 71, o segundo na própria).



O Santa Clara segue isolado no topo da II Liga, com 64 pontos, dois acima do Nacional, segundo, que se impôs ao Belenenses no Restelo (3-1), e cinco face ao AVS, terceiro, que visita o Paços de Ferreira na terça-feira, no encerramento da jornada, enquanto a formação ‘secundária’ do FC Porto é sétima, com 44.



O perigo esteve longe das balizas até aos 16 minutos, com Bruno Almeida a adiantar os insulares de penálti, na sequência de um erro comprometedor do guarda-redes portista Diogo Fernandes, que derrubou Vinícius ao tentar controlar o esférico na pequena área.



O médio ofensivo reforçava o estatuto de terceiro melhor marcador da II Liga, agora com 13 tentos, e foi dinamizando os principais desequilíbrios do primeiro tempo, ao cobrar um livre lateral emendado por Adriano Firmino à barra, que ainda fletiu em Rodrigo Pinheiro, aos 23, dois minutos antes de isolar Vinícius para um ‘tiro’ negado por Gabriel Brás.



O Santa Clara assumia a iniciativa, mas foi perdendo fulgor depois da meia hora inicial e sujeitou-se à reação do FC Porto B, que ameaçou pela primeira vez aos 41 minutos, num cabeceamento por cima de Abraham Marcus, após canto de Dinis Rodrigues pela direita.



Em tempo de compensação, um lance coletivo desenvolvido nesse flanco pelos ‘dragões’ permitiu a Rodrigo Pinheiro cruzar na direção de Wendel Silva, que bateu Gabriel Batista de cabeça e chegou ao 17.º tento na prova, ficando a cinco da liderança dos ‘artilheiros’.



O FC Porto B procurou capitalizar esse golpe no reatamento, mas sem criar sobressaltos ao Santa Clara, que voltaria à carga aos 60 minutos, numa perdida flagrante de Vinícius, após centro de Bruno Almeida, e aos 67, com Safira a testar Diogo Fernandes de longe.



O dianteiro foi mais feliz na jogada seguinte, ao finalizar uma solicitação na esquerda de Pedro Pacheco, que resvalou em MT, tendo passado de ‘herói’ a ‘vilão’ aos 71 minutos, quando intercetou para a própria baliza um canto de Dinis Rodrigues e impôs o 2-2 final.



Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B - Santa Clara, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Bruno Almeida, 16 minutos (grande penalidade).



1-1, Wendel Silva, 45+2.



1-2, Alisson Safira, 68.



2-2, Alisson Safira, 71 (própria baliza).







Equipas:



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Rodrigo Pinheiro, Gabriel Brás, Romain Correia, Dinis Rodrigues, Rodrigo Fernandes (João Teixeira, 86), Bernardo Folha (Braíma Sambú, 78), Gonçalo Sousa (Gui Guedes, 78), Vasco Sousa (Rodrigo Mora, 90+1), Marcus Abraham e Wendel Silva.



(Suplentes: Francisco Meixedo, Braíma Sambú, António Ribeiro, Adramane Cassamá, Jorge Meireles, Rodrigo Mora, João Teixeira, Anhá Candé e Gui Guedes).



Treinador: António Folha.



- Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Sema Velázquez, Pedro Pacheco (Rafael Santos, 77), Ricardinho (Diogo Calila, 33), Pedro Ferreira, Adriano Firmino, MT, Bruno Almeida (Rafael Martins, 77), Vinícius Lopes e Alisson Safira (Gustavo Klismahn, 77).



(Suplentes: Marcos Díaz, Diogo Calila, Rafael Santos, Andrezinho, Luís Rocha, Eduardo Ageu, Yannick Semedo, Gustavo Klismahn e Rafael Martins).



Treinador: Vasco Matos.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Adriano Firmino (87) e Pedro Ferreira (90+3).



Assistência: 605 espetadores.