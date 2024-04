Líder Santa Clara empata com Marítimo na II Liga

Por sua vez, os verde-rubros ficam mais longe do objetivo de subir de divisão e continuam na quarta posição, agora com 51 pontos, a cinco do rival insular Nacional, que é terceiro e ocupa lugar de play-off de subida.A jogar fora de portas, o Santa Clara não se intimidou com o ambiente adverso e logo aos cinco minutos esteve perto de marcar, mas o remate de Bruno Almeida acabou defendido por Samu Silva, que substituiu o lesionado Amir.O Marítimo demorou a entrar no jogo e só conseguiu responder por via de René Santos, já depois do primeiro quarto de hora, com um remate de meia distância que não acertou no alvo.Apesar do início animado, com alta intensidade e ritmo elevado, a primeira parte chegou ao fim sem oportunidades claras de golo, mas com os maritimistas ligeiramente por cima, sobretudo na posse de bola.A abrir o segundo tempo, os madeirenses dispuseram de uma clara ocasião, aos 48 minutos, com Euller a causar o pânico na pequena área dos açorianos, mas a definição da jogada não foi a melhor.Depois disto, a partida entrou numa toada morna, com escassez de chegadas à baliza, sendo que ambos os conjuntos pareciam mais apostados em não perder.Depois de algumas mudanças operadas por Vasco Matos, o Santa Clara cresceu e beneficiou de uma dupla situação, primeiro, aos 71 minutos, Ricardinho rematou para defesa segura de Samu Silva e, depois, no minuto seguinte, Vinicius Lopes atirou à barra, no lance mais perigoso do encontro.