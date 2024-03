Liga de clubes quer melhorar infraestruturas desportivas para atrair mais público

"A nova experiência para o adepto e a forma como hoje o futebol é consumido é uma das preocupações dos clubes, que têm de perceber que o futebol enquanto atividade de entretenimento compete com outras", salientou Pedro Proença, em Coimbra, no final da XII Cimeira de Presidentes.



O dirigente adiantou que a questão está a ser trabalhada e que "rapidamente" vão ser encontradas soluções para tornar o futebol em Portugal "muito mais atrativo".



Salientando que um dos grandes desafios será o investimento em infraestruturas, o presidente da LPFP considerou que a melhoria das instalações é "fundamental" para que as famílias regressem aos estádios e se "sintam seguras e confortáveis".



Na reunião de hoje, os clubes da I e II Liga analisaram as consequências das novas alterações dos quadros competitivos a partir deste ano, com o presidente da LPFP a garantir que as equipas portuguesas que participam nas competições europeias não serão prejudicadas financeiramente no novo modelo de distribuição.



Pedro Proença destacou ainda a necessidade dos principais agentes e organizações do futebol europeu estarem unidos contra a ameaça representada pela ideia de criação da Superliga, defendendo assim a integridade das competições tradicionais e o equilíbrio competitivo em toda a Europa.



O dirigente, que é também presidente da Associação de Ligas Europeias, referiu ainda que existe uma agenda de assuntos para discutir "o quanto antes" com o novo Governo, nomeadamente a redução de impostos e dos custos de enquadramento para quem compete a nível nacional e internacional.



No caderno de encargos do futebol profissional, que foi enviado aos partidos políticos antes do período eleitoral das últimas eleições legislativas, consta também a alteração do decreto-lei que define a repartição das apostas desportivas.



"Estamos na expectativa de rapidamente termos um poder executivo que possa ser interlocutor para a nossa agenda desportiva e, assim que soubermos quem ficará com a pasta do desporto, rapidamente nos sentaremos para discutir aquilo que são as alterações que nosso entender devem ser feitas", sublinhou.



Numa mensagem por videoconferência, na abertura da XII Cimeira de Presidentes, o presidente da UEFA mostrou-se convicto de que Pedro Proença contribuirá "para o fortalecimento das relações e da cooperação entre a UEFA e as ligas domésticas em toda a Europa".



Na mensagem, citada pela Liga de clubes, Aleksander Ceferin disse que a UEFA acolheu "com grande satisfação" a eleição de Pedro Proença como presidente da Associação de Ligas Europeias.



Na XII Cimeira de Presidentes da Liga participou também, de forma presencial, Tobias Hedstuck, diretor de competições da UEFA, que explicou as reformas implementadas nas provas e as melhorias no modelo de distribuição de receitas, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.



A próxima Cimeira de Presidentes ficou agendada para setembro.