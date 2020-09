Liga oficializa adiamento do Sporting-Gil Vicente para meados de outubro

"Vimos pelo presente informar que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting -Gil Vicente não se realizará no dia de amanhã [sábado]. Mais se informa que o jogo da 1.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting e Gil Vicente terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de outubro 2020", lê-se no comunicado da LPFP.

Na quinta-feira, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte tinha informado que o Sporting-Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, tinha sido adiado, por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo, .

"Na sequência da informação facultada e da avaliação de risco face aos resultados obtidos em teste de pesquisa de SARS-CoV-2, no cumprimento das competências atribuídas às autoridades de Saúde, foi decidido pelas autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020", pode ler-se no comunicado.

A partida, que estava agendada para sábado, às 18:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, foi, assim, adiada, devido aos vários casos de infeção por covid-19 nas duas equipas, com particular incidência no Gil Vicente, que regista 19 elementos infetados.