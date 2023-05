Lista liderada por Pedro Proença é a única candidata às eleições da Liga de clubes

Terminado o prazo para a entrega de candidaturas ao ato eleitoral para os órgãos sociais, que decorrerá em 01 de junho, na sede da LPFP, no Porto, foi apresentada uma lista, cuja regularidade foi comprovada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Mário Costa, e que recebeu a designação de Lista A.



Na quinta-feira, Pedro Proença tinha anunciado a candidatura à reeleição como presidente do organismo, afirmando contar com o apoio unânime das sociedades desportivas que competem nos escalões profissionais (I Liga e II Liga) e indicando tratar-se do último mandato a que concorre.



“Este será o meu último mandato na presidência da Liga. Neste quadriénio, um dos nossos principais objetivos será o de reformular os estatutos e neles incluir o tema da limitação de mandatos. Porque nenhum poder, por mais escrutinado, bem-sucedido ou elogiado que seja, se deve eternizar”, assinalou o antigo árbitro.



Proença, de 52 anos, foi eleito pela primeira vez presidente da LPFP em agosto de 2015, num ato eleitoral em que superou a concorrência de Luís Duque.