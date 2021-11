Lito Vidigal orienta primeiro treino antes de ser oficializado pelo Moreirense

O técnico luso-angolano, de 52 anos, foi apresentado ao plantel ao início da tarde e orientou a sessão na academia dos minhotos, visando a deslocação a Tondela, para defrontar o 10.º colocado, com 12 pontos, em jogo da 13.ª ronda, no sábado, às 15:30, no Estádio João Cardoso.



José Carlos Fernandes Vidigal, conhecido no futebol por Lito Vidigal, está à procura de completar a sua equipa técnica, numa altura em que o Moreirense ainda não oficializou a sua entrada em funções nem se pronunciou sobre a iminente saída de João Henriques.



Os 'cónegos' ocupam o 16.º lugar da I Liga, de acesso ao 'play-off' de permanência, com nove pontos, apenas um acima da zona de despromoção direta, na sequência de uma vitória (2-1 na receção ao Arouca, à sétima jornada), seis empates e cinco derrotas.



O Moreirense foi também eliminado da primeira fase da Taça da Liga, ao perder na deslocação ao estádio do Penafiel (2-1), da II Liga, mas vai discutir em Mafra o acesso aos 'quartos' da Taça de Portugal, após já ter afastado o Oriental Dragon, da Liga 3 (3-2, após prolongamento) e o primodivisionário e rival concelhio Vitória de Guimarães (3-2).



João Henriques substituiu Vasco Seabra em 05 de junho, logo após o final de 2020/21, mas não resistiu aos maus resultados, estando agora a negociar com a SAD liderada por Vítor Magalhães os termos da rescisão do contrato que vigorava até ao final da época.



O ex-treinador de Vitória de Guimarães, Santa Clara e Paços de Ferreira, de 49 anos, deve sair na companhia dos adjuntos Luís Morgado e Mauro Moderno, do preparador físico Alberto Carvalho e do técnico de guarda-redes Hélder Narciso, ficando apenas o habitual adjunto Leandro Mendes, prestes a juntar-se ao 'staff' liderado por Lito Vidigal.



O luso-angolano prepara-se para a oitava experiência na I Liga, praticamente um ano depois de ter deixado o Marítimo, à oitava jornada da edição 2020/21 da I Liga, na 17.ª e penúltima posição, com sete pontos, graças a dois triunfos, um empate e cinco derrotas.



O Moreirense vai efetivar mudanças no comando técnico pela terceira época seguida, entre seis treinadores utilizados, sendo que Ivo Vieira, atual timoneiro do Famalicão, foi o último a disputar um campeonato inteiro, em 2018/19, aquando do histórico sexto lugar.