Litos analisa o Sporting-Braga à luz de duas realidades

O antigo futebolista de “leões” e “arsenalistas” vê as duas equipas a atravessarem momentos diferentes com vantagem para os minhotos.



Ao olhar para o encontro, em declarações ao jornalista Nuno Matos, Litos admite dificuldades para as duas equipas.



No Sporting Bruno Fernandes tem sido o jogador mais preponderante e é preciso que esteja com a cabeça na equipa para que os “leões” não estejam tão vulneráveis.



Sobre o avançado Bas Dost, o antigo futebolista e agora treinador Litos, diz que a situação em torno do holandês tem de ficar clarificada para bem do coletivo.



Já em relação ao jovem Thierry Correia faz a comparação com o lateral do Benfica, Nuno Tavares, e os diferentes contextos em que os doía apareceram para justificar o diferente rendimento dos dois jovens.



Sem qualquer vitória, seja em jogos oficiais ou de pré-temporada, o treinador da equipa leonina Marcel Keizer tem sido contestado mas Litos diz que o holandês merece crédito e que é preciso dar-lhe tempo.