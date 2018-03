Luís Castro quer Desportivo de Chaves a fazer jogo de qualidade frente ao Braga

Lusa Comentários 17 Mar, 2018, 15:59 | Futebol Nacional

“Vamos tentar apresentar um jogo de qualidade, que nos possa levar a uma vitória. Se pensarmos que podemos vencer sem desbravar um caminho, não vale a pena. Vamos tentar jogar bem e fazer tudo para isso”, disse Luís Castro, na antevisão à partida de domingo.



Lembrando que, nos últimos dois jogos fora, os minhotos golearam por 6-0 o Estoril e por 5-0 o Vitória de Guimarães, o técnico referiu que esses resultados mostram bem o que é o Sporting de Braga neste momento, uma equipa com bons jogadores e um bom treinador.



“Estão a fazer um campeonato muito bom e dentro do esperado quando, no início da época, se lançou o Braga para lugares promissores do campeonato”, reforçou.



É neste cenário de dificuldades que os transmontanos vão receber os ‘arsenalistas’, salientou, sublinhando que o objetivo é tentar ficar nos primeiros nove lugares do campeonato, com um futebol de qualidade.



“Mas, sabemos que é difícil, pela forte concorrência que temos”, adiantou.



O Desportivo de Chaves ainda não conseguiu vencer nenhum dos quatro primeiros colocados, mas Luís Castro não faz disso um objetivo, acrescentando que o campeonato é feito de somatórios de ciclos positivos e negativos.



“Nunca foi minha preocupação ganhar a este ou aquele, a nossa preocupação é atingir os objetivos estabelecidos no início da época e é para isso que lutamos jogo a jogo”, reforçou.



O treinador revelou que ainda não ter ganho aos ‘grandes’ não minimiza o Desportivo de Chaves, até porque a equipa está a fazer um bom percurso e a ser valorizada e olhada de forma positiva.



“Nunca saímos de um jogo a achar que devíamos ter feito mais. Damos sempre o nosso máximo e, reflexo disso, é estarmos no lote de equipas que estão mais descansadas no campeonato, mas claro que somos ambiciosos, queremos sempre mais, queremos ganhar jogos”, ressalvou.



O Desportivo de Chaves, sétimo classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 58, no domingo, às 18:00, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.