Luís Godinho é o árbitro do clássico Sporting-FC Porto

Luís Godinho, de 34 anos, árbitro da associação de futebol de Évora, terá o primeiro ‘clássico’ da sua carreira, apesar de já ter dirigido dois dérbis entre Sporting e Benfica, um para a Taça de Portugal e outro para a Liga.



O árbitro terá como árbitros assistentes no clássico Rui Teixeira e Ricardo Santos, e no videoárbitro estará Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.



O jogo entre o Sporting e o FC Porto está agendado para sábado, às 20:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.