Marítimo empata em Torres Vedras e fica mais longe do trio da frente

Com este resultado, o conjunto insular somou o segundo empate consecutivo, ocupando o quarto posto, com 50 pontos e a cinco pontos do Nacional, que derrotou o AVS, 2-1, e que ocupa o lugar de play-off de subida.



Já o emblema de Torres Vedras voltou a pontuar após quatro derrotas seguidas, mantendo-se no sétimo lugar, com 40 pontos.



Os primeiros minutos foram de enorme intensidade, com ambas as equipas a tentarem inaugurar o marcador. Aos 23, Higor Platiny esteve próximo, mas valeram os reflexos de Vágner.



Aos 36, foi novamente o guarda-redes torreense a evitar o golo de livre direto a Bruno Xadas.



O início da segunda metade disputou-se a um ritmo intenso, tal como o início de jogo, mas desta vez foi Amir Abedzadeh a evitar, em dose dupla, os golos a João Afonso e a Benny, este último ainda com um corte de um defesa ‘maritimista’ em cima da linha de golo.



Respondeu o Marítimo logo de seguida, com Lucas Silva a ficar muito perto do golo após uma excelente combinação ofensiva à esquerda do ataque da equipa comandada por Fábio Pereira.



Nos minutos finais, houve maior caudal ofensivo do Marítimo, que, aos 83 minutos, e na sequência de um livre, viu Higor Platiny cabecear ao poste esquerdo da baliza de Vágner.



No entanto, o ‘nulo’ manteve-se até ao apito final, num resultado que se ajusta ao que aconteceu durante a partida.















Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Marítimo, 0-0.



Ao intervalo: 0-0.











Equipas:



- Torreense: Vágner, Nuno Campos (Dani Bolt, 87), João Afonso, Marvin Elimbi, Joãozinho, Juan Balanta, Neneco Renteria, Jorge Correa (David Costa, 83), Benny (Jonny Arriba, 87), André Rodrigues (Paulinho, 65) e Patrick Fernandes (Lucas Silva, 83).



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Dani Bolt, Cristian Tassano, Keffel Resende, Tomás Andrade, David Costa, Paulinho, Jonny Arriba e Lucas Silva).



Treinador: Manuel Tulipa.



- Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião (Francis Cann, 81), Rodrigo Borges, Erivaldo Almeida, Fábio China (Tomás Domingos, 80), Diogo Mendes (Preslav Borukov, 62), Renê Santos, Euller Silva, Bruno Xadas (João Tavares, 90), Lucas Silva e Higor Platiny (Dylan Collard, 90).



(Suplentes: Samú Silva, Tomás Domingos, Xainadine Júnior, Dylan Collard, Noah Françoise, João Tavares, Bernardo Gomes, Preslav Borukov e Francis Cann).



Treinador: Fábio Pereira.











Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Neneco Renteria (14), Diogo Mendes (55), Joãozinho (82), Euller Silva (90+3) e Dani Bolt (90+4).



Assistência: 996 espetadores.