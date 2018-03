Marítimo vence Vitória de Setúbal e reentra na luta pela Europa

Lusa Comentários 11 Mar, 2018, 18:01 | Futebol Nacional

O camaronês Joel Tagueu, logo aos oito minutos, abriu a contagem para o Marítimo, equipa que terminou a primeira parte a vencer já por 3-0, depois de dois golos de Ricardo Valente, aos 31 e 45. Patrick Vieira, ex-Marítimo, reduziu para 3-1, aos 63, Rodrigo Pinho, aos 70, recolocou a vantagem em três golos (4-1) e Edinho, aos 90+2 estabeleceu o 4-2 final, na conversão de uma grande penalidade.



Apesar da vitória, o Marítimo manteve o oitavo posto, mas agora com os mesmos 36 pontos de Desportivo de Chaves e Boavista, sexto e sétimo, respetivamente, enquanto os sadinos estão no 14.º lugar com 24 pontos, mais três do que Paços de Ferreira e Estoril Praia, as duas equipas abaixo da linha de despromoção.