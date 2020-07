Marítimo visita Boavista em momento de “entrega total” após duas vitórias

As vitórias diante do Benfica e do Santa Clara colocaram os madeirenses numa situação muito mais estável, agora com sete pontos de vantagem para a ‘linha de água’, e com a possibilidade de garantirem a permanência já nesta jornada caso vençam os ‘axadrezados’ no Estádio do Bessa e o Portimonense perder frente ao Rio Ave.



“Foram seis pontos extraordinários, fundamentais, se calhar, para atingirmos o objetivo pretendido e muito importantes para dar confiança ao processo e a todo o trabalho que temos vindo a fazer. Há uma entrega total por parte dos nossos jogadores, por parte de toda a estrutura do clube, portanto, há uma comunhão de interesses muito vincada e todos estão a dar o máximo”, reconheceu o treinador ‘verde rubro’, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira.



Após ter levado a melhor sobre o Santa Clara, por 1-0, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na passada sexta-feira, o Marítimo viajou de imediato para o Porto, ao invés de regressar à Madeira, preparando a partida com o Boavista em Vila Nova de Gaia, mais concretamente em Avintes.



José Gomes quer dar seguimento ao ciclo positivo e salientou o aspeto mental.



“É seriedade e responsabilidade em todos os desafios, que valem três pontos, que queremos somar aos que temos, e este é mais um. A segunda vitória seguida não pode deixar esse esvaziamento. A atitude tem de ser a mesma, o rigor e a entrega em todos os momentos do jogo, porque nós queremos mais pontos e, enquanto matematicamente não estiver garantida [a manutenção], não podemos relaxar e, quando isso acontecer, também queremos continuar”, adiantou.



Tal como o conjunto insular, a formação boavisteira, de Daniel Ramos, estava a atravessar uma série de maus resultados antes da paragem do campeonato, provocada pela pandemia de covid-19, e conseguiu, desde a retoma, ganhar três dos seis encontros disputados, tendo merecido muitos elogios do técnico maritimista.



“O Boavista apresentou muita qualidade de jogo, métodos de ataque diferentes dos que vinha apresentando, sem perda de organização defensiva. Isto prova que há qualidade no trabalho que está a ser feito. Muito bem a sair a jogar, muito bem em zonas interiores a controlar o jogo e a criar dificuldades, a envolver rapidamente nos corredores laterais, sem perda de coesão defensiva. Nesta retoma, é um dos clubes que apresenta um jogo muito interessante, com muita qualidade”, comentou, acrescentando também o Rio Ave.



O Marítimo, 12.º classificado, com 34 pontos, visita o Boavista, 10.º, com 38, na quarta-feira, pelas 19:00, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.