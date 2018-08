Médio André Santos assina pelo Belenenses por duas épocas

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Ago, 2018, 07:41 / atualizado em 14 Ago, 2018, 07:41 | Futebol Nacional

Proveniente do Universidade Craiova (Roménia), André Santos manifestou satisfação por "regressar ao campeonato nacional".



"Queria voltar a Portugal pela visibilidade do nosso campeonato e fiquei feliz quando surgiu esta oportunidade. Aliás, já havia conversas desde o início da temporada", indicou o jogador, manifestando identificação com o tipo de jogo preconizado pelo treinador Silas.



Sobre a equipa referiu: "Vi o jogo em Tondela e fiquei muito agradado com o grupo. Circula bem a bola, joga como gosto. Está tudo ainda muito no início, quero jogar o máximo de jogos possíveis e contribuir para o sucesso desta equipa de qualidade".